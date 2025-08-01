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        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli, daireye balkondan tırmanıp girmiş

        TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) tabancayla öldürüp, olay yerine gelen bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun'un (30), birinci kattaki daireye arka balkondan tırmanarak girdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:43 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:43
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        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli, daireye balkondan tırmanıp girmiş
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        TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun’u (27) tabancayla öldürüp, olay yerine gelen bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun’un (30), birinci kattaki daireye arka balkondan tırmanarak girdiği ortaya çıktı. Şüphelinin sosyal medyada, 'Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz' paylaşımı yaptığı görüldü.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali Eren Somun ile evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelen sesleri duyan komşular, dışarıdaki bekçilere haber verdi. Evde arbede sırasında Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, bu sırada olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti. Mermilerden biri, bir bekçinin kasığına isabet etti.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli motosikletle kaçtı. Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada Ali Eren Somun’un, eşi Sinem Somun’un yaşadığı birinci katındaki daireye arka balkondan tırmanarak girdiği ortaya çıktı.

        'İNTİKAM ACELEYE GELMEZ'

        Öte yandan Ali Eren Somun’un 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı ve Sedat Peker'in görselinin de yer aldığı paylaşımında, 'Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın' ifadelerini kullandığı görüldü.

        Sinem Somun’un ise sosyal medya hesabından, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" diye paylaşım yaptığı görüldü.

        '2-3 EL SİLAH SESİ DUYDUM'

        Öte yandan silah seslerini duyanlardan Hasan Yılmaz, "Aralarında tartışma çıktı. Kadın boşanmak istediğini söylemiş. Adam da 'Benden boşanamazsın' demiş. Silahla vurmuş. Fırında çalışıyordum, sesi duydum. 2-3 el silah sesi duydum ama içerideydim görmedim. Adam da kaçıp gitmiş. Ambulansı aradık. Kaçarken görmedim ama motorla gitmiş" dedi.

        Polis ekipleri, şüpheli Ali Eren Somun’u yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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