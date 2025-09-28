Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Basketbol Takımı, lige galibiyetle başladı

        SALON: Hayri Gür Spor SalonuHAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan SöylemezoğluTRABZONSPOR: Reed 15, Grant 11, Berk Demir 5, Yeboah 5, Delgado 13, Tinkle 6, Cem Ulusoy 9, Gordon 14, Okben Ulubay 6, Ege Arar 2, Silins 8ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Lecque 13, De Vries 13, Bruinsma 18, Muhammed Doğan Şenli 4, Johnson 3, Yiğit Özkan, Metin Türen 3, Pipes 19, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 18:16 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:20
        Trabzonspor Basketbol Takımı, lige galibiyetle başladı
        SALON: Hayri Gür Spor Salonu

        HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

        TRABZONSPOR: Reed 15, Grant 11, Berk Demir 5, Yeboah 5, Delgado 13, Tinkle 6, Cem Ulusoy 9, Gordon 14, Okben Ulubay 6, Ege Arar 2, Silins 8

        ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Lecque 13, De Vries 13, Bruinsma 18, Muhammed Doğan Şenli 4, Johnson 3, Yiğit Özkan, Metin Türen 3, Pipes 19, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo

        1. PERİYOT: 20-19

        DEVRE: 47-38

        3. PERİYOT: 64-57

        5 FAUL: 37.41 De Vries (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

        Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Trabzonspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol takımını 94-76 mağlup etti.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Onvo Büyükçekmece ile karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu’ndaki mücadelede bordo-mavililer, ilk yarıyı 47-38 önde tamamladı. Mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, ilk periyotta Reed ve Delgado’nun etkili hücumlarıyla üstünlüğü eline aldı. Savunmada rakibini zorlayan bordo-mavililer, ilk çeyreği 20-19 önde geçti. İkinci periyotta Berk ve Yeboah’un savunma direnciyle ritmini artıran Trabzonspor, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı açtı. Grant’ın tempoyu yukarı çeken oyunuyla birlikte bordo-mavililer, devreyi 47-38 önde kapattı. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Trabzonspor, bir süre farkı çift hanelerde tuttu. Konuk ekipte Burinsima’nın çabaları skora yansısa da bordo-mavililer bu bölümü 64-57 önde kapattı.

        Son çeyrekte tribün desteğini de arkasına alan Trabzonspor, tempoyu iyice artırarak farkı açtı. Reed’in dış atışları ve Yeboah’ın pota altındaki etkinliğiyle son bölümlerde kontrolü tamamen eline alan bordo-mavililer, parkeden 94-76 galip ayrıldı.

        Trabzonspor’da Reed, kaydettiği 15 sayıyla sadece takımının en skorer oyuncusu olurken, Onvo Büyükçekmece’de Pipes, 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

