        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da hamsinin kilogramı 150 liradan satılıyor

        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi, kilogramı 150 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:23 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:36
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 150 liradan satılıyor
        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi, kilogramı 150 liradan satışa sunuluyor.

        Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında istavritin kilogramı 100, hamsinin 150, tirsinin 200, somon ve alabalığın 250, mezgitin 300, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

        Moloz mevkisinde balık satan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, tezgahlarda en çok hamsi ve istavritin yer aldığını söyledi.

        Tüketicilerin hamsiye ilgi gösterdiğini ve fiyatların uygun olduğunu belirten Örseloğlu, "Hamsi sezonu erken başladı ama talep onun üzerine yöneldi. İnşallah devamı gelir, daha irileşir, daha güzel olur. Hem vatandaş hem de bizim açımızdan daha hayırlı bir sezon bekliyoruz. Balık bir nevi borsa gibi, hava ve deniz şartlarına göre paralel olarak inip çıkabiliyor." dedi.

        Ahmet Çoğalmış da hava şartlarının iyi olmasından dolayı bugün yapılan avın bol olduğunu dile getirerek, "Dün hamsi biraz azdı, fiyatı 250 liraya kadar çıktı. Bugün hava düzeldiği için bol çıktı. 100 ila 150 liraya satılıyor. Vatandaşın tercih ettiği hamsi, mezgit, istavrit ama en çok satılan hamsi. Fiyatlar düştükçe satışımız da çoğalıyor. Allah hayırlı sezonlar yaşamamızı nasip etsin." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

