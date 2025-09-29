Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin olağanüstü genel kurulu yapıldı

        Ortahisar Muhtarlar Derneği olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Bekir Aktürk seçildi.

        Giriş: 29.09.2025 - 13:51 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:51
        Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin olağanüstü genel kurulu yapıldı
        Ortahisar Muhtarlar Derneği olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Bekir Aktürk seçildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, aynı zamanda Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk'ün başkanlığa seçildiği belirtildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimler için önemini vurguladı.

        Kentte 716 mahallede muhtarlarla el birliğiyle vatandaşlara hizmet ettiklerini aktaran Genç, "Özellikle belde belediyelerinden intikal eden ve önceki köylerden dönüşen 36 mahallemizde başta kanalizasyon olmak üzere yol ve doğal gaz sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Kalan sorunlarda ise değerli belediye başkanımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Muhtarlara çalışmalarında başarılar dileyen ​​​​​​​Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise, "Hepimizin siyasi kimlikleri, yaşam şekilleri ve farklı düşünceleri var. Ama biz Trabzonluluğu her şeyin önüne koyduk. Trabzon'un menfaati, burada yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru bizim için her şeyin üstündedir, bütün siyasetin üstünde gelir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

