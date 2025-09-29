'Tiroit nodülünün en yaygın nedeni iyot eksikliği'

ENDOKRİNOLOJİ ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Suat Demir, tiroit nodüllerinin oluşumundaki en yaygın nedenin iyot eksikliği olduğunu belirterek, "Tiroit nodülleri; iyot eksikliğinin olduğu endemik bölgelerde, toplumun yaklaşık yüzde 15’inde görülebilmektedir. Kadınlarda yaygın olmakla birlikte, çevresel ve genetik faktörler tiroit nodül riskini de artırmaktadır" dedi.

Tiroit nodülü vakalarında son yıllarda artış yaşandığı gözlenirken, uzmanlar, bu artışın en yaygın sebebinin iyot eksikliği olduğuna dikkat çekiyor. Ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkabilen nodüller, artan farkındalık ve ultrason sayesinde semptomsuz hastalarda da saptanabiliyor. Nodüllerin yüzde 10 ila 20’sinin kötü huylu olabileceğini, düzenli takip ve erken teşhisin büyük önem taşıdığı belirten uzmanlar, sigara kullanımı ve genetik yatkınlığın risk faktörleri arasında yer aldığını belirtirken, özellikle kadınlarda tiroit kanseri görülme oranının daha yüksek olduğunu vurguluyor.

'LAHANE TÜKETİMİ SUÇLANMAKTADIR'

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Suat Demir, tiroit nodülü vakalarının besinlerdeki iyot eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, “Tiroit nodüllerinin oluşumunda en sık karşılaştığımız neden iyot eksikliğinin olmasıdır. Tiroit nodülleri; iyot eksikliğinin olduğu endemik bölgelerde, toplumun yaklaşık yüzde 15’inde görülebilmektedir. Kadınlarda yaygın olmakla birlikte, çevresel ve genetik faktörler tiroit nodül riskini de artırmaktadır. Tiroit nodülleri büyüdüğünde 'bası bulgusu' ile kendini belli eder. Belirtileri ise ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığıdır. Boğazınıza dokunduğunuzda elinizde nodülü hissetmeniz ile de varlığını anlaşılabilir. Tiroit nodülü oluşumunda, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde lahana tüketimi suçlanmaktadır. Fakat bunun sebebi besinlerdeki iyot eksikliğidir" dedi.