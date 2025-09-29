Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Christ Inao Oulai, enerji kattı

        TRABZONSPOR'un yeni transferlerinden Christ Inao Oulai, Misirli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Christ Inao Oulai, enerji kattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZONSPOR'un yeni transferlerinden Christ Inao Oulai, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşısındaki ilk performansıyla taraftarlardan tam not aldı. 90 dakika sahada kaldığı maçta 64 kez topla buluşan genç oyuncu, 39 pas denemesinin 34’ünde isabet sağladı.

        Trabzonspor’un sezon öncesi transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu Christ Inao Oulai, cezasını tamamladıktan sonra forma giydiği Fatih Karagümrük karşılaşmasında sergilediği performansla beğeni topladı. Fransa 2’nci Ligi’nde Bastia forması giydiği dönemde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza alan Oulai, bu cezanın Türkiye’de de geçerli olması sebebiyle bordo-mavili formayla sahalara geç döndü. Oulai, Karagümrük maçında teknik direktör Fatih Tekke’nin şans vermesiyle ilk kez sahne aldı. FotMob verilerine göre genç oyuncu, 90 dakika sahada kaldığı maçta 64 kez topla buluştu, 39 pas denemesinin 34’ünde isabet sağlayarak yüzde 87 pas isabet oranı yakaladı. 5 denemenin tamamında başarılı dripling yaptı. İkili mücadelelerde yüzde 67 başarı oranı yakalayan Oulai, 2 de hava topu mücadelesini kazandı. Genç oyuncu, ayrıca 3 müdahale, 1 kesme ve 1 blok ile savunmaya katkı verdi.

        CESUR VE RİSK ALAN BİR FUTBOLCU

        Hafta içi düzenlenen basın toplantısında “Cesur bir oyuncuyum, risk almaktan çekinmem” ifadelerini kullanan Oulai, ilk maçındaki istatistikleri de sözlerini doğruladı. Sahadaki mücadele gücü ve hücuma getirdiği dinamizmle dikkat çeken genç oyuncu, bordo-mavili taraftarların da beğenisini kazandı.

        Oulai, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk resmi maçta iki yönlü oyunu, bitmeyen enerjisi ve dikine driplingleriyle fark yaratırken, ilerleyen dönemde bordo-mavili takım için önemli bir kazanım olacağının sinyallerini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        Yağmur ve trafik! İstanbul'da yoğunluk yüzde 85'e çıktı!
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Onuachu'nun sıra dışı golü Avrupa'yı salladı
        Onuachu'nun sıra dışı golü Avrupa'yı salladı
        Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, kariyerini anlattı:
        Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, kariyerini anlattı:
        Onuachu'nun 'sıradışı golü' Avrupa'yı salladı
        Onuachu'nun 'sıradışı golü' Avrupa'yı salladı
        Trabzonspor Basketbol Takımı, lige galibiyetle başladı
        Trabzonspor Basketbol Takımı, lige galibiyetle başladı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi