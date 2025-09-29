Christ Inao Oulai, enerji kattı

TRABZONSPOR'un yeni transferlerinden Christ Inao Oulai, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşısındaki ilk performansıyla taraftarlardan tam not aldı. 90 dakika sahada kaldığı maçta 64 kez topla buluşan genç oyuncu, 39 pas denemesinin 34’ünde isabet sağladı.

Trabzonspor’un sezon öncesi transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu Christ Inao Oulai, cezasını tamamladıktan sonra forma giydiği Fatih Karagümrük karşılaşmasında sergilediği performansla beğeni topladı. Fransa 2’nci Ligi’nde Bastia forması giydiği dönemde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza alan Oulai, bu cezanın Türkiye’de de geçerli olması sebebiyle bordo-mavili formayla sahalara geç döndü. Oulai, Karagümrük maçında teknik direktör Fatih Tekke’nin şans vermesiyle ilk kez sahne aldı. FotMob verilerine göre genç oyuncu, 90 dakika sahada kaldığı maçta 64 kez topla buluştu, 39 pas denemesinin 34’ünde isabet sağlayarak yüzde 87 pas isabet oranı yakaladı. 5 denemenin tamamında başarılı dripling yaptı. İkili mücadelelerde yüzde 67 başarı oranı yakalayan Oulai, 2 de hava topu mücadelesini kazandı. Genç oyuncu, ayrıca 3 müdahale, 1 kesme ve 1 blok ile savunmaya katkı verdi.