        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Onuachu'nun 'sıradışı golü' Avrupa'yı salladı

        TRAZONSPOR'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Misirli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:32 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:35
        Onuachu'nun 'sıradışı golü' Avrupa'yı salladı
        TRAZONSPOR’un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçında attığı röveşata vari golüyle sadece Türkiye’de değil, uluslararası basın ve sosyal medya gündeminde de geniş yankı uyandırdı.

        Bordo-mavili formayla jeneriklik bir gole imza atan Onuachu’nun vuruşu, yurt dışındaki spor siteleri ve yüksek takipçili sosyal medya hesaplarında kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

        ‘HARİKA BİR OVERHEAD KICK’

        Nijerya basınından Legit.ng, Onuachu’nun golünü 'Harika bir overhead kick' olarak nitelendirdi ve X platformunda viral hale geldiğini yazdı. Haberde, futbolseverlerin bu golü sezonun en güzel gollerinden biri olarak değerlendirdiği vurgulandı.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

        Avrupa’daki yüksek takipçili futbol hesapları, Onuachu’nun golünü paylaşarak binlerce beğeni ve yorum aldı. “Bu sezonun en iyisi”, “FIFA oyunundan çıkmış gibi” ve “Trabzonspor tarihine geçer” şeklindeki ifadelerle yorumlar yağdı. Transfer haberleriyle bilinen TransferFeed hesabı ise, “Ajax’ın radarına girmesi şaşırtmaz” notunu düştü.

        Avrupa’da faaliyet gösteren futbol hesabı EuroFoot, Onuachu’nun “akrobatik bitirişini” öne çıkararak paylaşım yaptı. Nijerya merkezli ancak uluslararası erişime sahip EaglesTracker, Football 411, Pulse Sports Nigeria ve Complete Sportsun X hesapları da golü “dünya çapında” nitelikte bir vuruş olarak aktardı.

        ONUACHU: ‘SANİYELİK BİR KARAR ASLINDA’

        Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Onuachu, attığı gole ilişkin, "Attığım golü tekrar izledim. Golü tarif etmem gerekirse içgüdüsel olarak attığım bir gol çünkü karar almam gerekiyordu. O hareketin doğru olacağına inandım. Saniyelik bir karar aslında” dedi.

        Trabzonspor’un yeniden kadrosuna kattığı Onuachu, attığı bu jeneriklik golle bordo-mavili camianın moral kaynağı olurken, Avrupa futbolunun da gündeminde zirveye oturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

