        Trabzon Haberleri

        Onuachu yıldızlaştı; Trabzonspor moral buldu

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında Misirli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:05
        Onuachu yıldızlaştı; Trabzonspor moral buldu
        – TRABZONSPOR, Süper Lig’in 7’nci haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, karşılaşmada 2 gol atarak, 3 hafta sonrası galibiyet hasretine son veren takımının galibiyetinde etkin rol aldı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Misirli.com.tr Fatih Karagümrük’ü 4-3 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavililer, gollü geçen mücadeleden kritik 3 puan çıkararak moral buldu. Karagümrük karşısında oynadığı en gollü galibiyetini alan Trabzonspor, Eylül 2023’ten (3-0 Kasımpaşa) bu yana ilk kez deplasmanda bir Süper Lig maçının ilk yarısında 3 gol atmayı başardı. Maçın son bölümünde Karagümrük’ün Fofana ile bulduğu goller ise skoru heyecanlı hale getirdi. Fofana’nın 90+1 ve 90+2’nci dakikalarda kaydettiği goller arasındaki 53 saniyelik süre, Opta verilerine göre 2014/15’ten bu yana Süper Lig’de kaydedilen en kısa gol aralığı oldu.

        ONUACHU’DAN DUBLE

        Trabzonspor’un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, Fatih Karagümrük karşısında 2 gol atarak galibiyetin mimarlarından oldu. Bordo-mavili formayla ilk kez bir deplasman maçında duble yapan Onuachu, mücadelede 4 isabetli şut çekerek kendi Süper Lig rekorunu egale etti (daha önce 4 isabetli şut, Gaziantep FK; Nisan 2024). Onuachu ayrıca 89 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 6 kez rakip ceza sahasında topla buluştu, 11 ikili mücadelenin 6’sını kazanıp, 3 hava topunun 2’sinde de üstünlük sağladı.

        TRABZONSPOR’DAN REKOR İSTATİSTİKLER

        Karagümrük karşısında 11 isabetli şut üreten Trabzonspor, Aralık 2023’te Gaziantep FK deplasmanında yakaladığı rakamı tekrarlayarak son dönemdeki en yüksek isabet oranına ulaştı. Ayrıca Trabzonspor’un Süper Lig’de en yüksek galibiyet oranına sahip olduğu rakibi Fatih Karagümrük (8 galibiyet / 11 maç) karşısında bir kez daha kazandı.

        TEKKE: DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonrası yaptığı değerlendirmede "Bizim adımıza iyi bir 90 dakika oldu. Her türlü şeyle karşılaştığımız bir maç oldu. Fazla gol attığımız fakat daha fazla skor üretebileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda 2 gol yedik. Bunlar futbolda var. Genel anlamda bizim adımıza olumlu bir maç izledik. Eksiklerimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın deplasmanda alınan galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Günebakış: Kazanmak güzeldir

        Sonnokta: Fırtına böyle güzel

        Taka: Olimpiyat’ta fırtına koptu

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

