        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Sağlık Turizmi Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) yürütülen ve Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Giriş: 29.09.2025 - 13:06 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:06
        Trabzon Sağlık Turizmi Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca (TTSO) yürütülen ve Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        TTSO'dan yapılan açıklamada, toplantıya, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan ile Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkilileri katıldığı belirtildi.

        Toplantıda 2026 yılında uygulanmaya başlaması planlanan Bölgesel Sağlık Turizmi Projesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

        Açıklamada, TR90 bölgesi olarak tanımlanan Trabzon, Giresun, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de sağlık turizmi yetki belgesine sahip 97 kuruluş bulunduğuna işaret edildi.

        TTSO Başkanı Çelebi, yaptığı açıklamada, bölgesel hareket etmenin gücüne inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle bölgenin çekim gücünü artırmak, yurtdışı tanıtımlarında ve fuar katılımlarında daha güçlü olmak adına bölgesel sağlık turizmi projemizi de uygulamaya koyacağız. Mevcut katılımcılarımızın yanında yeni sağlık kuruluşlarımız da bu projemizden faydalanacak."

