        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, şampiyonluk sonrası en iyi ilk 7 haftayı geride bıraktı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanından aldığı 4-3'lük galibiyetle kapatan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:18 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:18
        Trabzonspor, şampiyonluk sonrası en iyi ilk 7 haftayı geride bıraktı
        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanından aldığı 4-3'lük galibiyetle kapatan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini yaşıyor.

        Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun ilk 7 haftasında 15 puan toplayan bordo-mavililer, şampiyonluk sezonun ardından en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.

        Bordo-mavililer, bu sezon son 4 sezon içerisinde en fazla puan topladığı dönemi yaşadı. 2021-2022 sezonunun ilk 7 haftasındaki puandan sadece 1 puan daha az toplayan Karadeniz ekibi, elde ettiği 14 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

        Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda 13 puanla 7. sırada, 2023-2024 sezonunda 12 puanla 5. sırada, 2024-2025 sezonunun ilk 7 haftasında 9 puan toplayarak 10. sırada yer almıştı.

        - Sadece 1 yenilgisi var

        Trabzonspor, ilk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

        Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken yedinci haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

        - Fatih Tekke ile 2 puan ortalaması

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

        Karadeniz ekibi, 7 karşılaşmada 14 puan hanesine yazdırarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirirken zirve yarışında yer almayı da başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

