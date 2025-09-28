Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu
Trabzonspor: Reed 15, Grant 11, Berk Demir 5, Yeboah 5, Delgado 13, Tinkle 6, Cem Ulusoy 9, Gordon 14, Okben Ulubay 6, Ege Arar 2, Silins 8
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 13, De Vries 13, Bruinsma 18, Muhammed Doğan Şenli 4, Johnson 3, Yiğit Özkan, Metin Türen 3, Pipes 19, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo
1. Periyot: 20-19
Devre: 47-38
3. Periyot: 64-57
Beş faulle çıkan: 37.41 De Vries (Onvo Büyükçekmece Basketbol)
TRABZON
