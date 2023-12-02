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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:39 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:39
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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, yarın Papara Park'ta oynanacak maçı beklemeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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