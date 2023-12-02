Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan A.K'nın uyuşturucuları F.K'dan temin ettiğini belirledi.

F.K'nın evine düzenlenen operasyonda, 382,57 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve F.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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