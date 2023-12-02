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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:27
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan A.K'nın uyuşturucuları F.K'dan temin ettiğini belirledi.

        F.K'nın evine düzenlenen operasyonda, 382,57 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve F.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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