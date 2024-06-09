Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kaşüstü Mahallesi'nde kavşak düzenlemesi yapıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kaşüstü Mahallesi'nde kavşak düzenleme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yapılan düzenlemeyle bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılarak olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in talimatı doğrultusunda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde kavşak düzenleme çalışması yapıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nin, nüfus yoğunluğunun ve trafik akışının en fazla olduğu alanlardan biri olduğunu belirtti.