Trabzonspor Kulübünde değerlendirme toplantısı yapıldı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, İstanbul'da bir araya gelerek devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.

