Trabzon'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

Öte yandan, kamu kurumlarında hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya, Şalpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.

