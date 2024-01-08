Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile geçit vermiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine kolay boyun eğmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile geçit vermiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine kolay boyun eğmiyor.

        Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 103 lig maçında 58 galibiyet, 31 beraberlik alırken 14 karşılaşmada mağlubiyet yaşadı.

        Ligde ilk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyetle sezonu tamamladı.

        Karadeniz ekibi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda ise Avcı ile 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.

        - Bu sezon Avcı ile tek mağlubiyet

        Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Nenad Bjelica'nın görev yaptığı ilk 8 haftada 4 mağlubiyet aldı.

        Abdullah Avcı'yı daha sonra takımın başına getiren Trabzonspor, deneyimli teknik adam yönetiminde ise 10 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. 6 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, bu maçlarda Corendon Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 3-2, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK'yi 3-1, İstanbulspor'u hükmen 3-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3, Rams Başakşehir ile1-1 berabere kaldı.

        Trabzonspor, Avcı ile bu sezon tek yenilgisini sahasında Mondihome Kayserispor karşısında son dakika golüyle 1-0 mağlup olarak yaşadı.

        - Puan ortalaması 2, 1

        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde görev yaptığı 103 lig maçında 1,99 gol ortalaması yakaladı.

        Ligde 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise Avcı ile 10 karşılaşmada 21 puan toplayarak 2,1 puan ortalaması elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum

        Benzer Haberler

        Trabzon'da çıkan trafo yangını söndürüldü
        Trabzon'da çıkan trafo yangını söndürüldü
        Trabzonspor´da Samsunspor mesaisi başladı
        Trabzonspor´da Samsunspor mesaisi başladı
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na demir attı
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Trabzon Limanı'na demir attı
        Trabzonspor yeni yıla galibiyetle başladı; hedef Samsunspor
        Trabzonspor yeni yıla galibiyetle başladı; hedef Samsunspor
        Trabzon'da 2023'te 1 milyon 319 bin 299 turist konakladı
        Trabzon'da 2023'te 1 milyon 319 bin 299 turist konakladı