Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular, idmanın ilk bölümünde teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Dar alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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