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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:20
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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular, idmanın ilk bölümünde teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

        Dar alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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