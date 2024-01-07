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        Trabzonspor´da Samsunspor mesaisi başladı

         Trabzonspor,Süper Lig´in 17´nci haftasında oynanması gereken ancak ertelenen ve evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 12.00´de yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:25
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        Trabzonspor´da Samsunspor mesaisi başladı
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         Trabzonspor,Süper Lig´in 17´nci haftasında oynanması gereken ancak ertelenen ve evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 12.00´de yaptığı antrenmanla başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig´in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

        Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım salı günü Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

         

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon -

        2024-01-07 15:19:32

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        Galeri

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