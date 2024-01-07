Trabzonspor´da Samsunspor mesaisi başladı Trabzonspor,Süper Lig´in 17´nci haftasında oynanması gereken ancak ertelenen ve evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 12.00´de yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor,Süper Lig´in 17´nci haftasında oynanması gereken ancak ertelenen ve evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 12.00´de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig´in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım salı günü Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon -

2024-01-07 15:19:32