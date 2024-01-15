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        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 100 gündür deplasmanda kaybetmiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 100 gündür dış sahada kaybetmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:02
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        Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 100 gündür deplasmanda kaybetmiyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 100 gündür dış sahada kaybetmedi.

        Bordo-mavililer, bu sezon deplasman başarısızlığını, teknik direktör Abdullah Avcı'yı ikinci kez takımın başına getirdikten sonra değiştirdi.

        Ligde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Abdullah Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmeyerek başarılı performans ortaya koydu.

        En son ligin 8. haftasında teknik direktör Bjelica yönetiminde Yukatel Adana Demirspor'a 1-0'lık sonuçla kaybeden Karadeniz ekibi, daha sonra takımın başına getirdiği Avcı ile deplasmanda hiç yenilmedi.

        Karadeniz ekibi, 6 Ekim 2023'te oynanan Yukatel Adana Demirspor maçından sonra 100. gününde de Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maçta mağlup olmadı.

        - Avcı ile dış sahada 2,14 puan ortalaması

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan elde ederek rakip sahada 2,14 puan ortalamasıyla oynadı.

        Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

        Karadeniz ekibi, İstanbulspor karşısında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibin çekilmesi üzerine 3-0 hükmen galip ilan edildi.

        Daha sonra MKE Ankaragücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen bordo-mavili takım, Bitexen Antalyaspor karşısında da eksik oyuncularının fazla oluşuna rağmen 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

        - Dış sahada daha fazla puan topladı

        Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı.

        Avcı idaresinde 7 dış saha maçında 15 puan toplayan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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