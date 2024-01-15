Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 100 gündür deplasmanda kaybetmiyor SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 100 gündür dış sahada kaybetmedi.

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 100 gündür dış sahada kaybetmedi.

Bordo-mavililer, bu sezon deplasman başarısızlığını, teknik direktör Abdullah Avcı'yı ikinci kez takımın başına getirdikten sonra değiştirdi.

Ligde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Abdullah Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmeyerek başarılı performans ortaya koydu.

En son ligin 8. haftasında teknik direktör Bjelica yönetiminde Yukatel Adana Demirspor'a 1-0'lık sonuçla kaybeden Karadeniz ekibi, daha sonra takımın başına getirdiği Avcı ile deplasmanda hiç yenilmedi.

Karadeniz ekibi, 6 Ekim 2023'te oynanan Yukatel Adana Demirspor maçından sonra 100. gününde de Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maçta mağlup olmadı.

- Avcı ile dış sahada 2,14 puan ortalaması

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan elde ederek rakip sahada 2,14 puan ortalamasıyla oynadı.

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, İstanbulspor karşısında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibin çekilmesi üzerine 3-0 hükmen galip ilan edildi.

Daha sonra MKE Ankaragücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen bordo-mavili takım, Bitexen Antalyaspor karşısında da eksik oyuncularının fazla oluşuna rağmen 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

- Dış sahada daha fazla puan topladı

Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı.

Avcı idaresinde 7 dış saha maçında 15 puan toplayan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan elde etti.