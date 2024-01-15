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        Of'taki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

        Trabzon'un Of ilçesindeki okullarda Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:01
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        Of'taki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
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        Trabzon'un Of ilçesindeki okullarda Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

        Tören öncesi şehitler için dua edildi.

        Kabahasanoğlu, törenin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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