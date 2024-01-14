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        Trabzon'da eğitime kar engeli

        Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 18:36 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:36
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        Trabzon'da eğitime kar engeli
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        Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, karın etkili olduğu kentte tüm mahalle yollarının açık olduğu belirtildi.

        Meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarılan açıklamada, Trabzon'daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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