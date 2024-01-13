Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti (2)

BABADA ÖLDÜ

Trabzon'da, evde tartıştığı oğlu Hasan Emral'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla intihara kalkışan Pirali Emral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.