Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 13.01.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihar etti (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BABADA ÖLDÜ

        Trabzon'da, evde tartıştığı oğlu Hasan Emral'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla intihara kalkışan Pirali Emral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Antalya'ya gitti
        Trabzonspor, Antalya'ya gitti
        TTSO komiteleri turizm faaliyetleri için istişare toplantısı yaptı
        TTSO komiteleri turizm faaliyetleri için istişare toplantısı yaptı
        Karadeniz'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Karadeniz'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı
        Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı
        Trabzon'da oğlunu tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Trabzon'da oğlunu tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
        Trabzon'da karlı arazide vaşak görüntülendi
        Trabzon'da karlı arazide vaşak görüntülendi