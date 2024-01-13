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        GÜNCELLEME - Trabzon'da oğlunu öldürdükten sonra tabancayla kendini vuran kişi öldü

        Trabzon'da oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:12
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        GÜNCELLEME - Trabzon'da oğlunu öldürdükten sonra tabancayla kendini vuran kişi öldü
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        Trabzon'da oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

        Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde 66 yaşındaki P.E, evde tartıştığı oğlu 45 yaşındaki H.E'ye tabancayla ateş etti, ardından da kendini vurdu.

        Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        H.E'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı P.E'yi ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Ağır yaralı P.E, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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