GÜNCELLEME - Trabzon'da oğlunu öldürdükten sonra tabancayla kendini vuran kişi öldü

Trabzon'da oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde 66 yaşındaki P.E, evde tartıştığı oğlu 45 yaşındaki H.E'ye tabancayla ateş etti, ardından da kendini vurdu.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.E'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı P.E'yi ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralı P.E, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.