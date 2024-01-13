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        Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Trabzon'un Of ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:02 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:02
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        Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Trabzon'un Of ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İlçedeki sahil yolunda, M.İ. (22) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

        Olay yerine gelen ekiplerce otomobilden çıkarılarak Of Devlet Hastanesine kaldırılan M.İ'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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