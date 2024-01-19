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        Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 2023'te yüzde 25 arttı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in 2023'teki su ürünleri ihracatı, önceki yıla oranla yüzde 25 artarak 178 milyon 42 bin 137 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:24
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        Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 2023'te yüzde 25 arttı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in 2023'teki su ürünleri ihracatı, önceki yıla oranla yüzde 25 artarak 178 milyon 42 bin 137 dolara ulaştı.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Doğu Karadeniz'den geçen yıl 28 ülkeye dış satım yapıldı.

        Ocak-Aralık 2022 döneminde 141 milyon 981 bin 819 dolar olarak kayıtlara geçen su ürünleri ihracatı, geçen yıl yüzde 25 artarak 178 milyon 42 bin 137 dolara ulaştı.

        Miktar olarak da önceki sene 21 bin 102 ton olan ihracat, 2023'te 31 bin 213 tona yükselerek yüzde 48 arttı.

        - Bölge ihracatının yüzde 67'si Rusya'ya

        Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya'dan geldi.

        Doğu Karadeniz'den geçen yıl Rusya Federasyonu'na 21 bin 976 ton su ürünü ihraç edilerek 119 milyon 834 bin 508 dolar kazanç sağlandı.

        Rusya Federasyonu'na ihracat, 13 bin 447 ton karşılığı 92 milyon 907 bin 853 dolar kazanılan 2022'ye göre miktarda yüzde 52, değerde yüzde 29 arttı.

        Bu ülkeyi 34 milyon 317 bin 490 dolarla Vietnam, 7 milyon 163 bin 124 dolarla Beyaz Rusya takip etti.

        Önceki yıldan farklı olarak Myanmar, İsveç, Ukrayna, Endonezya, Mısır, Malezya, Kongo ve Polonya'ya da 2023'te su ürünü satıldı.

        - "Doğu Karadeniz'de su ürünleri ihracatında önemli bir atılım sağlandı"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, son yıllarda Doğu Karadeniz'de su ürünleri ihracatında önemli atılım sağlandığını söyledi.

        Sektördeki köklü duayen firmaların yatırımlarıyla avcılık ve yetiştiricilikle elde edilen su ürünlerinin ihraç edilmesiyle sektörün bölge ihracatında 3'üncü sıraya yükseldiğini aktaran Gürdoğan, "Bu potansiyel en etkin şekilde kullanılarak ihracat rakamları ve ülke çeşitliliğinin artırılması amacıyla geliştirdiğimiz projelerle tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermekteyiz." diye konuştu.

        Gürdoğan, özellikle dünyada sağlıklı beslenme trendlerinin gelişmesi ve balık eti tercihlerinin artmasıyla sektörün küresel ticaretteki konumunun önemli avantaj oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bu çerçevede özellikle Uzakdoğu ülkeleri, ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri pazarlarından daha fazla pay alınması noktasında ihracatçılarımızla yoğun uğraş içinde olacağız. 2024 yılında sektör ihracatının yılı artışla kapatacağı ve ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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