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        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı

        Trabzonspor'da, oyuncular Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:25
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        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı
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        Trabzonspor'da, oyuncular Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı idman yapmaları yönünde karar aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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