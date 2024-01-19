Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'da, oyuncular Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.
Trabzonspor'da, oyuncular Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı idman yapmaları yönünde karar aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
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