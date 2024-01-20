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        Galatasaray kafilesi Trabzon'da

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:12
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        Galatasaray kafilesi Trabzon'da
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

        İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, gazetecilerin, Icardi'nin sağlık durumunu sorması üzerine, "Yener hocaya sormak lazım. Keyfi yerinde, inşallah oynar ama Yener hoca herhalde yarın akşam karar verecek. Şu anda yüzde 50'ye 50." yanıtını verdi.

        Öztürk, Fenerbahçe ile sürdürülen şampiyonluk yarışına ilişkin, "Kafa kafaya gidiyor. Böyle olması daha iyi bence, hepimize heyecan veren bir yarış gidiyor. Galatasaray yine şampiyon olur. Okan hoca ve ekibi bizi mahcup etmiyor." dedi.

        Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanı Muslera, Icardi ve Mertens'e sevgi gösterilerinde bulundu.

        Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı. Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra kampa gireceği otele hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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