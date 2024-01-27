Trabzonspor Başkanı Doğan, hedeflerini anlattı: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımanın peşinde olduklarını ifade etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımanın peşinde olduklarını ifade etti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, 2024'te daha fazla kenetlenmeye, hayallerin peşinden kararlılıkla gitmeye, son şampiyonluktaki gibi her alanda birleşmeye, pes etmemeye, imrenilen Trabzonspor ruhuna ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Sportif ve ekonomik anlamda yeniden yapılandıklarını anlatan Doğan, "Bu süreçte camiamızın her ferdi yol arkadaşımız olmalı. Bir kişiyi dahi dışarda bırakmadan ilerlemeliyiz. Sportif anlamda şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile tekrar buluştuk ve yakın geçmişte yaşadığımız o benzersiz duyguları tekrar yaşayabilmek için elbirliğiyle gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.

Doğan, sadece A takımı değil, altyapıları da birlikte organize ederek yeni dönemdeki hedeflerine yönelik sürecin en doğru şekilde yönetilmesi için bazı adımlar attıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem A takım hem de altyapıdaki değişim ve dönüşümü üç aşamalı olarak planladık. Kısa, orta ve uzun vade hedefleri kapsamında A takımımızın bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda arzulanan başarıyı sağlaması, sezon sonu da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak şekilde kadronun kurgulanması ve o kadronun sezonlara yayılarak sürdürebilir ve dönüştürülebilir hale getirilmesi var. Altyapımızın da orta vadede oyuncu havuzuna katkı vererek, A takımımıza yetenekli ve gelecek vaat eden gençleri kazandırmasını hedefliyoruz."

Mali disiplin ve ekonomik yapılanmanın da önemini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bundan asla taviz vermeyeceğiz çünkü futbolumuzda artık deniz bitti. Kulüplerin ekonomisi sürdürülebilir olmaktan çıktı. Ticari gelirler yarı yarıya azaldı, yayın geliri 600 milyon dolardan 90 milyon dolarlara kadar düştü. Avrupa'da en yüksek bütçeye sahip 20 kulübün en önemli gelir kalemini yayın geliri oluştururken, ligimizdeki kulüplerin en düşük gelir kalemi artık yayın geliri oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun özellikle yeni yayın ihalesi sürecini doğru yönetmesini çok önemsiyorum."

Trabzonspor'u ait olduğu, hak ettiği yere taşımak ve başarıyı da sürdürülebilir hale getirmenin peşinde olduklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz çok net, bazı şeyleri geliştirmek, taraftarlara 90 dakika boyunca heyecan yaşatan ve bordo-mavi renkleri gören dostlara gurur veren, rakiplere korku salan bir futbol ekolü oluşturmak için çabalıyoruz."