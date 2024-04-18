Trabzon, sağlık turizminde yeni pazar arayışında

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Sağlık turizminde giderek adından söz ettiren Trabzon'da, bu yılın ocak-mart döneminde Gürcistan, Azerbaycan, Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen turistlere hizmet verildi.

Kentte, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinin yanı sıra 6 kamu hastanesi, 4 özel hastane ve 10 özel kliniğe başvuran turistler, başta kadın doğum, genel cerrahi, nöroloji ve çocuk branşları olmak üzere 29 öncelikli hizmetten yararlanabiliyor.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, sağlık turizminin ekonomik anlamda ülkenin dinamosu olduğunu söyledi.

Trabzon olarak buna katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getiren Usta, "Fakültemiz, özel hastanelerimiz, kliniklerimiz ve kamu hastanelerimizin bir kısmı ile hizmete hazır hale geldik. Hizmetlerimizi tanıtım faaliyetlerimiz belli destinasyonlarda devam ediyor." ifadesini kullandı. Usta, sağlık turizmi kapsamında en fazla Gürcistan'dan turistleri ağırladıklarına işaret ederek, "Öncelikle Gürcistan iyi bir pazarımız. Batum ve çevresinden olmak üzere hasta potansiyelimiz var. Yakın olması hasebiyle çokça geliyorlar. Onun dışında uçakla gelinebildiği için Azerbaycan ikinci sırada geliyor." diye konuştu.

- "Tiflis'i de yakın zamanda hedef olarak görüyoruz" KTÜ Farabi Hastanesi ve özel hastanelere bakıldığı zaman Rusya ve Suudi Arabistan'ın da ön planda olduğuna dikkati çeken Usta, "Gürcistan önemli bir hedef ama özellikle Tiflis'i de yakın zamanda hedef olarak görüyoruz ve oradan direkt uçuşlarla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile bir planlama yapma gayreti içindeyiz." dedi. Usta, Bakü'yü devreye soktuklarını aktararak, "Orası bizim için çok önemli bir nokta, iyi bir hedef. Orayı hem eğitimle hem de sağlıkla taçlandırmaya gayret ediyoruz. Uçuşlar da mayıstan sonra haftada 4 sefere çıkacağı için oradan iyi bir potansiyel bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Sağlık turizmi bizim ve ülkemiz için önemli" Orta vadede Almanya ve Arap ülkelerinin hedef pazar olduğunu anlatan Usta, şunları kaydetti: "Özellikle TTSO'nun yapmış olduğu HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) projesi var. Biz proje kapsamında bulunan bir kurumuz. Onlarla Bakü'ye, Tiflis'e ziyaret ve tanıtım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bunu Almanya'ya ve Arap ülkelerine olacak şekilde yayacağız. İlimizi en iyi şekilde tanıtarak gelen turistlerin istifade etmelerini, bizim de bundan ekonomik şekilde istifade etmemizi sağlamış olacağız."

- "Son 1 yılda 4 binin üzerinde sağlık turizmi hastası ağırladık" KTÜ Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz de KTÜ Farabi Hastanesinin sağlık turizminde 3'üncü yılı olduğunu söyledi. Bu noktada bayağı yol katedildiğini belirten Gündüz, "Hasta karşılama ünitelerimizi, sağlık turizmi servisimizi oluşturduk. Gelen hastaların memnuniyeti oldukça yüksek. Üniversite hastanemizde son 1 yılda 4 binin üzerinde sağlık turizmi hastası ağırladık. Bir dahaki sene bunu en az yüzde 50 artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Gündüz, Kafkas ve Arap coğrafyasından, Orta Asya'dan ve Afrika'dan çok sayıda hastanın kendilerine müracaat ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bizim hastanemiz üniversite hastanesi, daha çok sofistike hastalar, sofistike ameliyatlar için tercih ediliyor. Bu grupta beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, genel cerrahi, ortopedi, kadın doğum ameliyatları tercih ediliyor. Plastik cerrahi olsun, dermatoloji, kozmetik alanlarında da hastalar oldukça fazla. Onkoloji ve hematoloji hastaları var." Radyasyon onkoloji hastalarının da Pet-CT taraması için geldiğini aktaran Gündüz, şunları söyledi:

"Hastane olarak bölgede bu konuda öncülük yapıyoruz. Bunu daha da geliştirme niyetimiz var. Bölgedeki ticaret ve sanayi odası ve hastanelerle ortak faaliyetlerimiz var. Rusya'da, Arap coğrafyasında, Kafkas coğrafyasında, Azerbaycan'da, Gürcistan'da ortak fuarlar düzenliyoruz. Bu fuarlar sayesinde bölgemizde sağlık turizmi hastalarını çekmeyi istiyoruz. Bu konuda da oldukça ilerleme sağladık." - Hastalar da alınan hizmetten memnun Gürcistan'dan gelen Imeda Tchagalidze de çocuğunun hasta olduğunu belirterek, "Trabzon'da Farabi Hastanesi'ne getirdim. 'Burası çok iyi hastane.' dediler. Ben de geldiğimde gördüm. Herkes bizimle çok güzel ilgilendi. Çok memnun kaldım. Herkese teşekkür ederim." dedi.