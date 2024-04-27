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        TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Özpala, Trabzon'da söyleyişe katıldı:

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala, "TEKNOFEST ruhunun bu ülke için öneminin altını çizmeden geçmek istemiyorum. Çok kıymetli Milli Teknoloji Hamlesi dediğimiz şey." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:24 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:24
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        TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Özpala, Trabzon'da söyleyişe katıldı:
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        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala, "TEKNOFEST ruhunun bu ülke için öneminin altını çizmeden geçmek istemiyorum. Çok kıymetli Milli Teknoloji Hamlesi dediğimiz şey." dedi.

        Özpala, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen "HÜRKUŞ Pilotu ve Uçuş Test Mühendisi ile Hür Bir Söyleşi" adlı programda, Türkiye'nin kendi silahlarını ürettiğini anlattı.

        Türkiye'de silah sanayisindeki gelişmelere işaret eden Özpala, "Rahmetli Özdemir Bayraktar amcanın evlatları Selçuk'un, Haluk'un, o ruhu izleyen daha nice insanın bu ülkeye katmaya çalıştığı şeyin arkasında bu ruh var. Milli Teknoloji Hamlesi denilince aklınıza öyle makineler, uçaklar, teknolojik gelişmeler gelmesin, sadece bunlar ürün. Asıl önemli olan onların yapıcıları, arkasındaki irade, ruh, insan gücü, nitelikli kaliteli insanlar." diye konuştu.

        Çocuklara ve gençlere kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Özpala, "Cep telefonuyla bilgisayarla şununla bununla gereğinden fazla vakit öldürmeyin. Güzel kitaplar var, okuyun." dedi.

        Hayatı boyunca belli bir disiplin içinde çalıştığını anlatan 53 yaşındaki Özpala, enerjisini çalışmaya borçlu olduğunu dile getirdi.

        HÜRKUŞ yapılırken bazı bilim insanlarının bile "Yapılamaz" dediğini belirten Özpala, buna rağmen HÜRKUŞ'un yapıldığını vurguladı.

        Özpala, Vecihi Hürkuş'un 2015'te vefat eden kızı Gönül Hürkuş'un 2013'teki ilk uçuş sonrasında yanına gelerek uçağı öptüğünü, babasının hayallerinin gerçekleştiğini gördüğü için mutlu olduğunu belirttiğini anlattı.

        TEKNOFEST'in ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine değinen Özpala, şu değerlendirmede bulundu:

        "TEKNOFEST ruhunun bu ülke için öneminin altını çizmeden geçmek istemiyorum. Çok kıymetli Milli Teknoloji Hamlesi dediğimiz şey. HÜRKUŞ'un 10'uncu yılıydı. 2013'ün Haziran'ında yapmıştık ilk uçuşumuzu. Ben de 10'uncu yılında o gün TUSAŞ'ta bulunan genç arkadaşlarımı bir e-posta ile çağırıp 'Gelin size 10'uncu yıl şerefine bir uçuş yapayım. 10 yıl önce yaptığınız HÜRKUŞ'u keyifle izleyin.' dedim."

        Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Erkut Kalkavan da Türkiye'nin 1 numaralı bröveye sahip ilk pilotu Fesa Evrensev'in Türkiye semalarında ilk kez uçtuğu 26 Nisan 1912'nin tüm dünyada Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanması vesilesiyle söyleşi düzenlediklerini ifade etti.

        Program, Özpala ve Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Mühendisi Emre Can Kaya'nın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tamamlandı.

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