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        Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala: Yapamazsınız denileni yapmak tarifsiz bir duygu

        TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi-Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, "Hürkuş için bizlere yapamazsınız dediler.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:01 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:05
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        Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala: Yapamazsınız denileni yapmak tarifsiz bir duygu
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        TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi-Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, “Hürkuş için bizlere yapamazsınız dediler. İnsanları kandırıyorsunuz dediler. Bunu ülkenin gazetecileri demedi, arasında bilim insanlarının da olduğu kişiler söyledi. 2013’ün 29 Haziran’ında ilk uçuşumuzu yaptık ve Hürkuş’un 10’uncu yılında TUSAŞ’daki arkadaşlarımı çağırıp ‘Gelin size 10’uncu yıl şerefine bir uçuş yapayım, 10 yıl önce yaptığınız Hürkuş’u keyifle izleyin. Bu şekilde yapamazsın denilen bir uçağın içinde ve bulutların üzerinde olmak tarif edilemez bir duygu’ dedim” dedi.

        TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi-Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala ve Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Mühendisi Emre Can Kaya, Trabzon’daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde düzenlenen söyleşide çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Söyleşide çocukların sorularını cevaplandıran ve pilotluk kariyerine ilişkin bir sunum gerçekleştiren Özpala, çocuklara çok çalışmaları ve üretken olmaları çağrısında bulundu.

        “ZORLUKLARI HEP CAZİP GÖRDÜM”

        Pilotluk kariyerine başlamasında çocukluk hayallerinin etkili olduğunu belirten Özpala, “Hürkuş’a uzanan serüvenim babamın bana 5 yaşımda hediye ettiği oyuncak uçakla başladı. Bana bunu yapmayı düşündüren ve hayal ettiren babamın verdiği o oyuncaktı. ‘Bir gün bu uçağı uçuracağım’ dedim. Ben bu hayali kurduğumda sene henüz 1978’di. İhtilal öncesi gençlerin birbirini vurduğu kırdığı, idam edildiği yıllardı. Ben de bu yıllarda hep gökyüzünde olmanın hayalini kurdum ve Allah nasip etti. Bu hayalimi gerçekleştirebilmek için çok çalıştım çünkü çok istiyordum. Bunun da çalışmadan yapılamayacağını çok iyi biliyordum. O dönemin zorluklarını bilen ve yaşayan bir aileden geldiğim için zorlukları hep cazip gördüm” diye konuştu.

        ‘MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEMEK GEREKİR’

        Türk milletinin asla pes etmeyen bir medeniyetin çocukları olduğunu ifade eden Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, “Hiçbirimizin hiçbirimize karşı büyük üstünlükleri yok. Yeterince isterse, herkes her şeyi başarabilir. Allah hepimize farklı yetenekler, özellikler veriyor ve bu farklılığın bir anlamı bir önemi var. Her birimiz ayrı ayrı eşsiz varlıklarız, Allah’ın bize bahşettiği yeteneklerle samimiyetle çalışmaya ihtiyacımız var, O’nun bizden beklediği de bu zaten. Hakikaten dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirebilmek için gayretle mücadele etmek ve asla vazgeçmemek gerekir. İşte biz de böyle bir medeniyet kurmayı başarabilmiş yegane milletin çocuklarıyız. Emanet büyük ve batı medeniyeti denilen Mehmet Akif’in ‘medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar’ diye tanımladığı batı medeniyetinin dünyayı ne hale getirdiğini hepiniz görüyorsunuz. İnsanı ve ahlaki ilkeleri olmaksızın çoluk çocuk kadın erkek demeden kırıp geçiriyorlar. Gözlerimiz kalplerimiz onlara açık görülse de maalesef aslında kapalıydı. Şu an hala bize rağmen bu zulme devam ediyorlar. Eskiden böyle değildi bizim bulunduğumuz yerde bunu kimse yapamazdı” dedi.

        “BİLİM İNSANLARI BİLE ‘YAPAMAZSINIZ’ DEDİ”

        Konuşmasının devamında Türkiye’nin ürettiği milli teknoloji ürünleri ile batı medeniyetinin karşısında durduğunu belirten Özpala, “Rahmetli Özdemir Bayraktar amcanın, evlatları Selçuk’un, Haluk’un ve o ruhu izleyen nice insanın bu ülkeye katmaya çalıştığı değerin arkasında, bu zulmün karşısında duran ruh var. Milli teknoloji hamlesi deyince aklınıza sadece teknoloji ve uçaklar gelmesin, bunlar ürün, asıl önemli olan onların yapıcıları ve arkasındaki irade, ruh. Nitelikli kaliteli insan gücü. Hürkuş için bizlere yapamazsınız, dediler. İnsanları kandırıyorsunuz, dediler. Bunu ülkenin gazetecileri demedi, arasında bilim insanlarının da olduğu kişiler söyledi. 2013’ün 29 Haziran’ında ilk uçuşumuzu yaptık ve Hürkuş’un 10’uncu yılında TUSAŞ’daki arkadaşlarımı çağırıp ‘Gelin size 10’uncu yıl şerefine bir uçuş yapayım, 10 yıl önce yaptığınız Hürkuş’u keyifle izleyin’ dedim. Bu şekilde yapamazsın denilen bir uçağın içinde ve bulutların üzerinde olmak tarif edilemez bir duygu” diyerek hayatı hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Söyleşi programı soru cevap bölümü ve fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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