Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala: Yapamazsınız denileni yapmak tarifsiz bir duygu

TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi-Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, “Hürkuş için bizlere yapamazsınız dediler. İnsanları kandırıyorsunuz dediler. Bunu ülkenin gazetecileri demedi, arasında bilim insanlarının da olduğu kişiler söyledi. 2013’ün 29 Haziran’ında ilk uçuşumuzu yaptık ve Hürkuş’un 10’uncu yılında TUSAŞ’daki arkadaşlarımı çağırıp ‘Gelin size 10’uncu yıl şerefine bir uçuş yapayım, 10 yıl önce yaptığınız Hürkuş’u keyifle izleyin. Bu şekilde yapamazsın denilen bir uçağın içinde ve bulutların üzerinde olmak tarif edilemez bir duygu’ dedim” dedi.

TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi-Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala ve Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Mühendisi Emre Can Kaya, Trabzon’daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde düzenlenen söyleşide çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Söyleşide çocukların sorularını cevaplandıran ve pilotluk kariyerine ilişkin bir sunum gerçekleştiren Özpala, çocuklara çok çalışmaları ve üretken olmaları çağrısında bulundu.

“ZORLUKLARI HEP CAZİP GÖRDÜM”

Pilotluk kariyerine başlamasında çocukluk hayallerinin etkili olduğunu belirten Özpala, “Hürkuş’a uzanan serüvenim babamın bana 5 yaşımda hediye ettiği oyuncak uçakla başladı. Bana bunu yapmayı düşündüren ve hayal ettiren babamın verdiği o oyuncaktı. ‘Bir gün bu uçağı uçuracağım’ dedim. Ben bu hayali kurduğumda sene henüz 1978’di. İhtilal öncesi gençlerin birbirini vurduğu kırdığı, idam edildiği yıllardı. Ben de bu yıllarda hep gökyüzünde olmanın hayalini kurdum ve Allah nasip etti. Bu hayalimi gerçekleştirebilmek için çok çalıştım çünkü çok istiyordum. Bunun da çalışmadan yapılamayacağını çok iyi biliyordum. O dönemin zorluklarını bilen ve yaşayan bir aileden geldiğim için zorlukları hep cazip gördüm” diye konuştu.