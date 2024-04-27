Trabzon'da bakanlık heyeti model fabrika için uygun yerleri inceledi

Trabzon'da model fabrika kurulması çalışmaları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyeti incelemelerde bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar ve beraberindeki heyet, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile TTSO Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde model fabrika kurulması için önerilen mekanları inceledi.

Heyet üyeleri ile TTSO Başkanı Erkut Çelebi, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak ve diğer ilgililerin yer aldığı incelemenin ardından Vali Yardımcısı Ali Yılmaz'ın katılımıyla KTÜ Rektörlüğünde değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi.