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        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüdüler

        Trabzon'da, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 18:03 Güncelleme: 01.05.2024 - 18:03
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        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüdüler
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        Trabzon'da, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi gerçekleştirildi.

        Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, flamalar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne yürüdü. Katılımcılar burada Filistin bayrağı açarak bir süre oturma eyleminde bulundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması yapan Özgür Aksa Platformu Üyesi Kadir Bekar, Filistin'de yaşanan saldırıların ardından çocuklarını toprağa veren annelerin ve ölümün bir son olmadığına inanan Filistinli babaların tevekkülünü gördüklerini söyledi.

        Bekar, Filistinlilere destek verenlere teşekkür ederek, "2 milyar Müslümanın kalbinden, Allah korkusu dışında tüm yaratılmışlara duyulan korkuyu kaldırdığınız için teşekkür ederiz. Dünyayı uyandırdığınız, tüm insanlığın vicdanını harekete geçirdiğiniz için teşekkür ederiz." dedi.

        İsrail'in saldırılarını durdurmak için tüm dünyanın tek vücut halinde olduğunu belirten Bekar, "Amerika'dan Hollanda'ya, İngiltere'den İspanya'ya kadar tüm dünyada vicdanlar ayakta. Herkes siyonizmin ne denli bir bela olduğunu açık açık konuşmaya başladı. Karşımızdaki kirli ve sinsi düşmanın Müslüman coğrafyaya derin bir operasyonu olduğunu ve bu gerçekle karşı karşıya bulunduğumuzu unutmayalım." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından dualar edildi. Gruba, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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