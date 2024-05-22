Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Proje koordinatörlüğünü matematik öğretmeni Sevilay Alkan'ın yaptığı fuarın açılışına, Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Emin Hacıkerimoğlu, Of Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Yüksel Yaşar, okul ve kurum müdürleri, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Fuarı gezerek projeler hakkında bilgi alan Kaymakam Demirer, emeği geçenleri tebrik ederek, "Projeler çok anlamlı, ülkemizin ve dünyanın gerçeklerinden hareketle hazırlanmış projeler. Öğrencilerimizin anlatımı, öz güvenleri son derece güzeldi." dedi.

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