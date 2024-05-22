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        Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 22.05.2024 - 22:15
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        Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki 34 FJS 145 plakalı otomobil, Köknar Mahallesi mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede araçtaki Mustafa Tanrıkulu'nun (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bulunduğu yerden yaralı çıkartılan sürücü Mustafa T. ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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