Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü: 1 işçi yaralı

        TRABZON'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü: 1 işçi yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi, yaralandı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında, Ortahisar ilçesi Deliklitaş mevkisi Hurdacılar Sitesi karşısında Kanuni Bulvarı kapsamında yürütülen tünel inşaatında meydana geldi. Çalışmada işçilerin kullandığı iskele bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 1 işçi, yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ayağından yaralandığı saptanan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
        Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
        GÜNCELLEME - Trabzon'da tünel inşaatında iskele çökmesi sonucu bir işçi yar...
        GÜNCELLEME - Trabzon'da tünel inşaatında iskele çökmesi sonucu bir işçi yar...
        Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü
        Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü
        Trabzon'da boğazına yabancı cisim kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarı...
        Trabzon'da boğazına yabancı cisim kaçan kadın Heimlich manevrasıyla kurtarı...
        Trabzon'un "Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi"nin yol haritası belirlendi
        Trabzon'un "Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi"nin yol haritası belirlendi