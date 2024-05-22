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        Futbol: TFF 2. Lig play-off 3. turu

        TFF 2. Lig play-off 3. turu ilk maçında 1461 Trabzon FK, ACNTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:11
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        Futbol: TFF 2. Lig play-off 3. turu
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        TFF 2. Lig play-off 3. turu ilk maçında 1461 Trabzon FK, ACNTURK Sigorta Vanspor'u 2-0 mağlup etti.

        Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1461 Trabzon FK, İlhan Depe'nin 38'inci dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

        Mücadele seviyesinin yüksek geçtiği ikinci yarının uzatma dakikalarında Batuhan Kör'ün attığı golle durumu 2-0'a getiren bordo-mavililer, turun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

        İki takım arasındaki rövanş maçı, 27 Mayıs Pazartesi günü saat 15.30'da Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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