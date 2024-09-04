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        15. Paten Futbolu Dünya Kupası'na 20-26 Kasım'da Trabzon ev sahipliği yapacak

        Türkiye'de 32 ülkenin katılımıyla 15. Paten Futbolu Dünya Kupası 20-26 Kasım tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:29
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        15. Paten Futbolu Dünya Kupası'na 20-26 Kasım'da Trabzon ev sahipliği yapacak
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        Türkiye'de 32 ülkenin katılımıyla 15. Paten Futbolu Dünya Kupası 20-26 Kasım tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilecek.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez Trabzon'da yapılacak organizasyonun protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin uluslararası bir spor merkezi olduğunu, olimpik sporlara yönelik etkinliklerin geçmişte de düzenlendiğini söyledi.

        Organizasyonu daha önce gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak Kahmaranmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini aktaran Genç, "Şimdi büyükşehir belediyesi olarak diğer kurumlarımızla birlikte inşallah ertelenmiş olan bu organizasyonu 20-26 Kasım tarihlerinde 10'u Avrupa’dan, 10'u Afrika’dan, 10'u Asya’dan ve 2'si Amerika’dan olmak üzere 32 ülkenin katılımıyla şehrimizde gerçekleştireceğiz. Müzakerelerini yaptık, federasyon başkanımızla birlikte kararını aldık, şimdi de protokolünü imzalıyoruz. Organizasyon şehrimize büyük katkı sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour ise organizasyonun kentte düzenlenecek olmasından dolayı katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

        Paten Futbolu Dünya Kupası’nın Türkiye’de ilk kez yapılacağına vurgu yapan Pour, dünya kupası maçlarının unutulmaz bir süreç olacağını vurgulayarak, "Tüm katılımcıların Trabzon’da zamanlarını keyifle geçireceklerine eminim. 20 Kasım’da takımların, federasyonların, yetkililerin varışı ve akşam dünya kupası teknik toplantısı olacak. 21 Kasım’da açılış töreni, ardından paten futbolu maçlarına başlanacak. 26 Kasım’da final maçları ve kapanış töreni gerçekleştirilecek. Ardından dünya kupası partisi ve festivalle organizasyon tamamlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Genç, Pour ile Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur, organizasyon için hazırlanan protokolü imzaladı.

        İmza programına, Arap Devletleri Paten Futbolu Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Nasser Hamed Al Mukhaini, Asya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Khulood Salim Al Junaibi, Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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