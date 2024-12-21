Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Trabzon'da toplanan grup Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da toplanan grup Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

        Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde başladı.

        Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Furkan Çelik, Gazzelilerin açlık, yoksulluk ve bombardıman altında sabırla direndiğini söyledi.

        Dünyanın bu direnişe kulaklarını kapadığını, kalplerini mühürlediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Gazze'nin bu büyük direnişi, tüm Müslümanların boynunun borcudur. Unutmayalım ki dua ve boykot, zalimlere karşı elimizdeki en güçlü silahlardır. Tüketim alışkanlıklarımızı sorgulamadan, zalimlere ekonomik destek olmaya devam ederek bu zulmü durduramayız. Biz susarsak zulüm konuşur. Her Müslüman, her insan, her vicdan sahibi boykota sarılmalı, zalime en büyük cevabı vermelidir. Gazze'nin özgürleşmesi, Müslümanların Kudüs'ten Şam'a, Bağdat'tan İstanbul'a birliğiyle mümkündür."

        Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Mislav Orsic'in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor'da Mislav Orsic'in sözleşmesi feshedildi
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon'da konuştu:
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Trabzon'dan milli sporcu Emre Yazgan için taziye mesajı
        Trabzon'dan milli sporcu Emre Yazgan için taziye mesajı
        Trabzon'da istinat duvarı çöktü; 1 işçi öldü
        Trabzon'da istinat duvarı çöktü; 1 işçi öldü
        Trabzon'da üzerine duvar yıkılan işçi öldü
        Trabzon'da üzerine duvar yıkılan işçi öldü