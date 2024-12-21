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        Trabzon'da üzerine duvar yıkılan işçi öldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üzerine duvar yıkılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:14
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        Trabzon'da üzerine duvar yıkılan işçi öldü
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üzerine duvar yıkılan işçi hayatını kaybetti.

        İlçenin Çamlıdere Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Bayram B'nin (50) üzerine duvar yıkıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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