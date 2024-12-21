Trabzon'da üzerine duvar yıkılan işçi öldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üzerine duvar yıkılan işçi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üzerine duvar yıkılan işçi hayatını kaybetti.
İlçenin Çamlıdere Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Bayram B'nin (50) üzerine duvar yıkıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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