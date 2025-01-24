Trabzon Akvaryum'daki "deniz kızı" gösterisi ilgi gördü
Binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Trabzon Akvaryum'da "deniz kızı" gösterisi düzenlendi.
Binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Trabzon Akvaryum'da "deniz kızı" gösterisi düzenlendi.
Ortahisar Belediyesince Trabzon Akvaryum'da düzenlenen etkinlikte özel tasarlanan deniz kızı kıyafetini giyen dalgıç, balıklarla yüzerek izleyenleri selamladı.
Yaklaşık 10 dakika süren gösteriye aileler ve çocuklar ilgi gösterdi.
Ziyaretçiler aynı zamanda akvaryumdaki balıklar, sürüngenler ve diğer canlıları da görme fırsatı buldu.
Yarın da yapılacak etkinliği bugün 1967 kişinin izlediği öğrenildi.
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