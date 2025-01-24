Trabzon'da polisten kaçan düzensiz göçmen yakalandı
Trabzon'da, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afgan uyruklu kişi yakalandı.
Trabzon'da, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afgan uyruklu kişi yakalandı.
Maçka ilçesinde otostop yaparak araçları durdurmaya çalışan kişiden şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
Bölgeden uzaklaşan şüpheli, polislerin araması sonucu bir evin bahçesinde yakalandı.
Yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
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