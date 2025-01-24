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        Trabzon'da polisten kaçan düzensiz göçmen yakalandı

        Trabzon'da, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afgan uyruklu kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:30
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        Trabzon'da polisten kaçan düzensiz göçmen yakalandı
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        Trabzon'da, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afgan uyruklu kişi yakalandı.

        Maçka ilçesinde otostop yaparak araçları durdurmaya çalışan kişiden şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

        Bölgeden uzaklaşan şüpheli, polislerin araması sonucu bir evin bahçesinde yakalandı.

        Yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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