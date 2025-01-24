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        Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:17
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        Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma ve taktiksel oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Yeni transfer Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ın da yer aldığı antrenman, kuvvet çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Bellona Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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