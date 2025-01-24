Akvaryumda 'deniz kızı' gösterisi

TRABZON Akvaryumu’nda, şehirde ilk kez gerçekleştirilen ‘deniz kızı’ gösterisi, ilgi gördü. Özel kostümüyle dikkat çeken deniz kızı, performansıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Ortahisar Belediyesi tarafından Trabzon Akvaryumu’nda 'deniz kızı' gösterisi yapıldı. Kentte ilk kez düzenlenen gösteride, deniz kızı ve dalgıcın su altındaki uyumlu hareketleri, kalp şekilleri ve baloncuklarla oluşturdukları görsel şölen izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Özel tasarlanan kostümüyle dikkat çeken deniz kızı, sudaki balıklar arasında süzülerek akvaryumun dev camları arkasında kendisini izleyen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar, akvaryum camına yaklaşıp deniz kızına el sallarken, yakınları ise bu anları cep telefonlarıyla kaydedip, sosyal medyalarında paylaştı. Çocukların ilgi gösterdiği etkinlik, yetişkinlerden de alkış aldı. Gösteri sonrası akvaryumu gezen öğrenci ve veliler deniz canlılarını daha yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Osman Efe Dinçöz, “Deniz kızını izlemek eğlenceli ve güzel. Şaşırtıcı bir etkisi var. Nefesini tutuyor. Kıyafetini giyiyor ve su altında etkili hareketler yapıyor. Gerçekte deniz kızı diye bir şey yok. Gerçek olsaydı zaten herkes çok şaşırırdı. Çok balık var burada. Bunları görmek şaşırtıcı oluyor” dedi.

Eymen Can Öztürk de “Burası çok güzel. Milyonlarca balık var. Koca bir akvaryum içerisindeyiz. Bence buraya herkesin gelmesi gerekiyor. Balıkları görmek isteyenler buraya gelmeli” diye konuştu.