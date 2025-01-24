Trabzonsporlu Banza: Oyun sadece gol atmaktan ibaret değildir

TRABZONSPORLU golcü Simon Banza, “Her maç gol atamazsınız. Bazen 2-3 gol attığınız günler olur, kendiliğinden geliverir. Bazı günlerde de gelmek istemez. Bu oyun sadece gol atmaktan ibaret değildir; çok çalışmalı ve asist yapmak gibi şeyleri de biliyor olmanız gerek” dedi.

Trabzonspor’un sezon başında kiralık olarak renklerine kattığı golcü oyuncu Simon Banza, Trabzonspor Dergisi’nin 225’inci sayısına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un kendisini çok etkileyen bir kulüp olduğunu ve Trabzon’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, hedefinin atabildiği kadar çok gol atarak takıma yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Banza, futbolcu olmasında annesinin aldığı kararın etkili olduğunu, babasının bir karate ustası olması nedeniyle kendisinin de bu sporu çok sevdiğini belirtti.

‘GOL ATMANIN DIŞINDA BAŞKA ŞEYLER DE VAR’

Yapabildiği ve başarabileceği pozitif şeylere odaklandığının altını çizen golcü oyuncu, “Her maç gol atamazsınız. Bazen iki üç gol attığınız günler olur, kendiliğinden geliverir. Bazı günlerde de gelmek istemez. Öyle olduğunda kafanı kaldırıp olumlu şeylere odaklanmalısın ve bir sonraki maç daha iyisini yapmalısın. Elbette sonrasında hayal kırıklığı yaşıyorsunuz, fakat gol atmanın dışında başka şeyler de var, takıma nasıl yardım edeceğini biliyor olmak gibi. Bu oyun sadece gol atmaktan ibaret değildir; çok çalışmalı ve asist yapmak gibi şeyleri de biliyor olmanız gerek. Dolayısıyla, sorunu yenmeye çalışıp daha çok sakın ve huzurlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

‘BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM’

Trabzonspor’un kendisini çok etkileyen bir kulüp olduğunu kaydeden Banza, “Trabzonspor beni çok etkileyen bir kulüp. Birçok Türk arkadaşım var ve sözleşme imzalamadan önce Trabzonspor’un üst düzey bir kulüp olduğunu bana söylemiştiler. Şampiyonlukları, hedefleri olan bir kulüp. Aslında buraya gelişim, transferim biraz özeldi. Benim için bir ilkti. Bu transfer, daha sonrasında milli takım derken kafamı meşgul eden birçok şey vardı. Yeni takım arkadaşlarıma, yeni bir dile ve yeni bir ülkeye alışmak zorundaydım. Ancak şu bir gerçek ki mutlu olduğunuzda, bir yerde iyi hissettiğinizde gerisi geliyor ve Trabzon’da da öyle oldu. Trabzon’a geldiğimde çok iyi karşılandım. Sahada yeterli performansı sergileyebilmeniz için zihnen ve bedenen iyi olmanız gerekir. Her zaman bunu başaramayabilirsiniz. Böyle zamanlarda bazen de mucizeler gerçekleşir. Ancak esas olan şey, sahada iyi olabilmek için saha dışında da iyi olabilmektir” dedi.