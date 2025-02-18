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        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı eski başarısının uzağında kaldı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:04
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        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı eski başarısının uzağında kaldı
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı.

        Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

        Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonda rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken bu sezon 4 karşılaşmada sadece 1 puan elde edebildi.

        Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonundaki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

        - Güneş ile galibiyeti yok

        Trabzonspor, üç büyük rakibiyle ligde bu sezon 4 karşılaşmasını da 5. kez takımın başına getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadı.

        Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken, rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 mağlup olarak Güneş ile söz konusu karşılaşmalarda hiç kazanamadı.

        - 7 maçtır kazanamıyor

        Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında son 7 maçta galibiyet elde edemedi.

        Bordo-mavililer, geçen sezon Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Galatasaray'a evinde 5-1, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 kaybetti.

        Bu sezon da rakipleriyle yaptığı 4 karşılaşmada bir beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Trabzonspor'un galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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