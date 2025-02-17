Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü
        ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Alper Gündoğdu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kahramanlık destanlarını bir kez daha hatırladıklarını ifade etti.

        Milletin 107 yıl önce bağımsızlık ve hürriyet aşkını, inanç ve cesaretle birleştirdiğini dile getiren Ekim, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş günleri yalnızca geçmişte yaşanan zaferleri anmak değil, aynı zamanda geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek için birer vesiledir. Bugün bizler Akçaabat’ımızı marka şehir yapma hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için şehrimizi sadece kültürel ve sosyal anlamda değil, aynı zamanda altyapı ve tesisler açısından da geleceğe hazırlıyoruz. Modern spor tesisleri, turizm yatırımları, kültürel mekanlar ve daha yaşanabilir bir şehir için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz."

        Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu törende, kurtuluş yıl dönümünü anlatan şiirler okundu.

        Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Şeref Özsöğüt, Trabzon Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Yıllarca "Baba" dediği insan babasının katili çıktı!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 54'e yükseldi!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da hamsi ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor
        Trabzon'da hamsi ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor
        Asperger sendromlu bireylerin yaşamı farkındalıkla kolaylaşıyor
        Asperger sendromlu bireylerin yaşamı farkındalıkla kolaylaşıyor
        Trabzonspor, 5. Güneş döneminde istikrarı sağlayamadı
        Trabzonspor, 5. Güneş döneminde istikrarı sağlayamadı
        Türk çayı ihracatı yılın ilk ayında 1,2 milyon dolar kazandırdı
        Türk çayı ihracatı yılın ilk ayında 1,2 milyon dolar kazandırdı
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Trabzonspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler maçının ardından
        Trabzonspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler maçının ardından