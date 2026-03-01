Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit ilgi görüyor
Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.
Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.
Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100, somonun 300, çipura ve levrekin 500, çinekopun ise 600 liradan satılıyor.
Balıkçı Murat Doğan, AA muhabirine uzun bir aradan sonra tezgahlarda bol miktarda hamsinin yer aldığını söyledi.
Ramazanın sonuna kadar hamsinin tezgahlarda olmasını öngördüklerini belirten Doğan, "Hamsi 100 lira. Vatandaşlar memnun, inşallah böyle devam eder." dedi.
Balıkçı Emin Avcı ise hamsinin Kırklareli'nin İğneada açıklarından geldiğini dile getirerek, "Hamsi yeniden dönüş yaptı. Vatandaşlar bolca yiyor fiyatı da uygun. Deniz balığı hava muhalefetinden dolayı az. Bol olan balıklar istavrit ve hamsi." diye konuştu.
Ramazanın ilk günlerine göre balığa ilginin arttığını vurgulayan Avcı, hamsi ve istavritin dışında somonun da en çok satılan balıklar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.