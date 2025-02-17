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        Trabzon'da hamsi ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor

        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 150 liradan alıcı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:53
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        Trabzon'da hamsi ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor
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        Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 150 liradan alıcı buluyor.

        Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında hamsi, palamut, istavrit, mezgit, barbun, levrek, çipura ve palamut satışa sunuluyor.

        Balıkçı Samet Özbayrak, AA muhabirine, hamsi ve istavritin 150, mezgit ile levreğin kilogramını 300 liradan satışa sunduklarını söyledi.

        Somon ve barbunun kilogramının 250 ile 300 lira arasında değiştiğini aktaran Özbayrak, hava koşullarına bağlı olarak avlanmanın azalabileceğini, bu nedenle fiyatların yükselebileceğini ifade etti.

        Özbayrak, tezgahlarda Trabzon'da avlanan ve İğneada'dan gelen hamsilerin satıldığını dile getirerek, "Havalar kötü olduğunda burada hamsi olmayabilir ama İğneada'dan gelir. Hamsi varken diğer balık çeşitleri daha az satılıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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